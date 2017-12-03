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Свыше 170 взрывов замечено на Донетчине
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 декабря), в Донецкой области стало меньше нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом зафиксировано большее количество взрывов (свыше 170 по сравнению с примерно 100).
Так, вечером 30 ноября, пребывая в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 80 взрыва неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 3–5 км к юго-востоку и в 6–7 км к востоку и югу. 1 декабря с той же позиции команда СММ слышала 33 взрыва неопределенного происхождения в 4–7 км к юго-востоку.
Вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зарегистрировала 8 взрывов неопределенного происхождения в 0,5–1,5 км к югу. 1 декабря эта же камера зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 3 взрыва неопределенного происхождения, 3 снаряда с востока на запад, 3 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 4 взрыва неопределенного происхождения и 25 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.
Рано утром 1 декабря камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала (в хронологической последовательности) 7 снарядов с востока на запад и 12 снарядов с запада на восток — все в 5–8 км к северу.
Ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение около 4 часов, члены патруля Миссии слышали 8 взрывов неопределенного происхождения в 2–4 км к югу и юго-западу. Позже, находясь на юго-западной окраине Ясиноватой, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения в 2–4 км к западу и юго-западу.
Осуществляя мониторинг на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) на протяжении около 5 часов, члены патруля Миссии слышали 11 взрывов неопределенного происхождения, огонь из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–4 км к югу и юго-востоку.
В подконтрольном правительству пос. Сухая Балка (36 км к северу от Донецка) наблюдатели слышали 14 взрыва неопределенного происхождения в 10–15 км к юго-юго-востоку.
Патрулируя в микрорайоне Трудовские Петровского района подконтрольного "ДНР" Донецка (15 км к юго-западу от центра города), команда СММ слышала многочисленные очереди и выстрелы из стрелкового оружия в 1‑2 км к юго-западу.
Находясь примерно в 800 м к северу от подконтрольного "ДНР" с. Заиченко (26 км к северо-востоку от Донецка), члены патруля Миссии слышали за 2-минутный период 27 взрывов неопределенного происхождения к юго-западу.
Теги: Донбасс, наблюдатели, взрывы, СММ ОБСЕ
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