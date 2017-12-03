Умные камеры помогли вычислить в Мариуполе разыскиваемое авто

03.12.2017 15:00

Новейшие технологии, внедренные в систему безопасности, помогают полиции бороться с преступностью. Так, вчера, 2 декабря, в транспортном потоке на одной из улиц Мариуполя камера интеллектуального видеонаблюдения зафиксировала автомобиль, марка, модель, цвет и госномер которого полностью совпадали с данными машины, похищенной несколько месяцев назад в городе Днепре.



Стоит отметить, что программа способна распознавать машины сразу по нескольким признакам, и "узнает" машину, даже если злоумышленник изменил номер.



Программе понадобилось несколько секунд, чтобы сверить данные с регистрационными и розыскными базами и послать сигнал тревоги на диспетчерский пункт Единого аналитического сервисного центра полиции Донбасса.



Еще несколько минут - и ориентирование на подозрительное авто, которое находилось в розыске Соборным отделением полиции Днепра, поступило всем внешним нарядам полиции, патрулировали прилегающий район. Экипажи отработали направления, в которых может двигаться автомобиль, и перехватили его через несколько кварталов.



Транспортное средство остановили наряды полиции охраны и патрульной полиции Мариуполя. За рулем был 32-летний местный житель, который объяснил, что приобрел этот автомобиль у малознакомого мужчины.



Для дальнейшей проверки машину доставили в Приморский отделение полиции. Предварительно известно, что "мерседес" был похищен мошенническим путем у жителя Днепра в августе 2017 года. Мариупольские полицейские совместно с днепровскими коллегами выясняют обстоятельства происшествия.



С начала года в Донецкой области зафиксировано более 6000 срабатываний системы интеллектуального видеонаблюдения. Задержаны более 60 транспортных средств, находящихся в розыске, 32 - скрывшихся с мест ДТП, выявлено 137 государственных номеров, которые числились похищенными или утерянными. С помощью интеллектуальных камер раскрыто более 50 тяжких преступлений.