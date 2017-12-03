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Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"
03.12.2017 09:01
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. Сегодня, 3 декабря, утром в очередях стояло более 400 авто.
Как передает Госпогранслужба Украины, воскреснымутром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/90;
"Марьинка" - 60/100;
"Новотроицкое" - 15/5;
"Гнутово" - 50/50.
Напомним, что за минувшие сутки через КПВВ, расположенных у линии разграничения на Донбассе, линию разграничения пересекли 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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