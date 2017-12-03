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Архив - Донецкая область

В домах Авдеевки – беда с электропроводкой

03.12.2017 19:23
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В домах Авдеевки – беда с электропроводкой

Сотрудники ГПСО-15 ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области проводят в прифронтовой Авдеевке проверки соответствия многоэтажных домов требованиям пожарной безопасности.

Как сообщает avdeevka.city, работники пожарно-спасательного отряда утверждают, что наиболее частые проблемы в осмотренных домах связаны с электропроводкой.

Письма с указанными нарушениями направляются в военно-городскую администрацию. В них, в частности, указывают необходимость рассмотрения вопроса по устранению обнаруженных недостатков на городской комиссии по безопасной жизнедеятельности населения.

После устранения проблем домоуправлением, спасатели обязательно проводят контрольную проверку.



Теги: Донбасс, Авдеевка, пожарные, проверки
 
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