В Донецкой области нашли тело утонувшего

03.12.2017 12:06

Сообщение о том, что в одном из заливов р. Северский Донец в Лиманском районе вблизи с. Щурово найдена резиноваая лодку, владелец которого был подан в розыск, как пропавший без вести во время рыбной ловли, поступило спасателям 2 декабря в 11:20.



На поиски прибыли следственно-оперативная группа Лиманского отделения полиции, водолазы Коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы г.. Лиман и спасатели 95 профессиональной пожарной части Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.



В результате проведенной совместной поисковой операции, тело погибшего мужчины 1964 г.р. было обнаружено и доставлено на берег, сообщает сайт спасателей Донетчины.