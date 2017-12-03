В Мариуполе два человека погибли во время пожара

03.12.2017 11:12

Возгорание произошло сегодня утром в Мариуполе в пункте приема стеклотары. На месте спасатели обнаружили тела двух мужчин, вероятно сотрудников. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.



Сообщение о том, что на месте тушения пожара обнаружены трупы, поступило в Центральный отдел полиции сегодня около 8:00 утра. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС.



Предварительно установлено, что пожар возник в результате курения. Полные обстоятельства происшествия выясняются.



На данный момент известно, что погибшие - местные жители 1965 и 1982 рождения.