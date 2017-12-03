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В Мариуполе парень жил с гранатой в спальне
03.12.2017 12:46
На Левобережье Мариуполя 20-летний парень хранил боевую гранату в обычном шкафу в собственной спальне.
"Чтобы никто не нашел, спрятал в спортивную сумку. Жил не один, а с семьей, которая даже не подозревала, что жизнь могла оборваться в любую минуту", - сообщает сайт полиции Донетчины.
За сутки оружие и боеприпасы в подконтрольной части региона изымались 5 раз, причем в 4 случаях их хоронили обычные жители. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, граната
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