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Архив - Донецкая область

В ОРДО медики не хотят лечить боевиков

03.12.2017 07:29
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В ОРДО медики не хотят лечить боевиков

По данным группы Информационное Сопротивление, медслужба 1-го Армейского корпуса пророссийской группировки "ДНР" испытывает проблемы, укомплектовывая медперсоналом "1-й военный госпиталь ДНР".

"Подготовленных кадров не хватает, в связи с чем командование оккупантов приняло решение привлечь персонал медицинских учебных заведений, - отмечает ИС. - Одновременно штаб "1-го АК ДНР" проводит расследование по провальной работе "военкоматов ДНР" по учёту военнообязанных медиков. Выяснено, что подавляющее число военнообязанных медиков не прибывает для учёта и сверки по вызову военкоматов".

По данным "Информсопротивления", такая картина наблюдается во многих "комиссариатах" крупных оккупированных городов - Донецка, Макеевки, Горловки. При этом "военкоматы" оправдываются тем, что основная масса числящихся по учётам медиков либо сменили место проживания, либо вообще выехали "с территории ДНР".



Теги: Донбасс, ДНР, медики, ОРДО
 
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