В зоне АТО загремела артиллерия

03.12.2017 10:09

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что артиллерия незаконных вооруженных формирований ОРДО обстреляла позиции подразделений АТО в районе Новолуганского и Водяного.



"Вечером 2-го декабря текущего года во время обстрела позиций подразделений АТО на Донецком и Луганском направлениях в районе поселков Новолуганское и Водяное со стороны населенных пунктов Доломитное и Заиченко, НВФ ОРДО и ОРЛО неоднократно применяли артиллерию калибра 152 и 122 мм, станковые, автоматические и ручные гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.



Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НВФ ОРДО и ОРЛО, свидетельствующие о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, а также демонстрирующие нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.