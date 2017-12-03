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В зоне АТО загремела артиллерия
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что артиллерия незаконных вооруженных формирований ОРДО обстреляла позиции подразделений АТО в районе Новолуганского и Водяного.
"Вечером 2-го декабря текущего года во время обстрела позиций подразделений АТО на Донецком и Луганском направлениях в районе поселков Новолуганское и Водяное со стороны населенных пунктов Доломитное и Заиченко, НВФ ОРДО и ОРЛО неоднократно применяли артиллерию калибра 152 и 122 мм, станковые, автоматические и ручные гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.
Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НВФ ОРДО и ОРЛО, свидетельствующие о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, а также демонстрирующие нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.
Теги: Донбасс, артиллерия, АТО, ВСУ, обстрелы, СЦКК, ОРЛО, ОРДО
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