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Властей Донетчины атаковали?
03.12.2017 19:57
Сайт Донецкой областной военно-гражданской администрации (www.donoda.gov.ua), похоже, атакован хакерами. Он не работает несколько дней. При заходе на ресурс видно, что там идут технические работы. При этом никаких комментариев от пресс-службы не поступало.
По информации представителя организации "Украинский киберальянс", который ведет страницу на Фейсбуке под именем Sean Brian Townsend, сайт не работает из-за хакерского взлома.
"На серверы Донецкой ОГА прямо сейчас лазают россияне. По крайней мере IP-адреса российские. И каждый такой случай требует тщательного расследования и публичной отчетности", – отмечали представители "Украинского киберальянса" в недавнем интервью изданию "Тиждень".
Теги: Донбасс, сайт, Донецкая областная администрация, хакеры
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