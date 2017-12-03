Властей Донетчины атаковали?

03.12.2017 19:57

Сайт Донецкой областной военно-гражданской администрации (www.donoda.gov.ua), похоже, атакован хакерами. Он не работает несколько дней. При заходе на ресурс видно, что там идут технические работы. При этом никаких комментариев от пресс-службы не поступало.



По информации представителя организации "Украинский киберальянс", который ведет страницу на Фейсбуке под именем Sean Brian Townsend, сайт не работает из-за хакерского взлома.



"На серверы Донецкой ОГА прямо сейчас лазают россияне. По крайней мере IP-адреса российские. И каждый такой случай требует тщательного расследования и публичной отчетности", – отмечали представители "Украинского киберальянса" в недавнем интервью изданию "Тиждень".