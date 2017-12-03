Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ

03.12.2017 11:36

ОО "Донбасс SOS" собрал информацию пользователей соцсетей о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом(орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовка

7-50 в сторону Донецка на Майорске автомобильная очередь больше километра.

Пеших на 2 автобуса



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-00 На Марьинке в сторону Донецка около 70 машин+30

9-30 На каргиле в сторону курахово около 50 авто

11-00 Каргил в сторону Донецка около 50 машин

На нулевом украинском было пусто, перед основным 52 машины 20 минут назад.

Это в сторону Курахово

11-10 Очередь из Донецка на Каргиле визуально заканчивается на середине спуска с моста

В Донецк на Каргиле движение есть. За 35 минут продвинулся где-то на 30 машин, включая льготу



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

10-40 Новотроицк в сторону Донецка :основная машин 60 и льготка машин 25стоит, движения почти нет.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

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