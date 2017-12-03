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Жебрівський розповів, як співпрацює із ЗСУ
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі Армія FM розповів про співпрацю обласної влади із військовими.
"Є декілька підрозділів, які мають постійну дислокацію на Донеччині. Ми зараз фактично домовилися із адміралом Воронченко (командувач Військово-морськими силами - ред.) по морській піхоті. В наступному році мають закінчити проект бази морської піхоти. Це десь 70 мільйонів гривень. Із них 35 мільйонів виділить Міністерство оборони, 17,5 мільйонів - обласна військово – цивільна адміністрація, 17,5 мільйонів міська влада", - повідомив губернатор.
Він також розповів, що домовився з керівником ще однієї бригади, яка розташована у Маріуполі, про передачу деяких приміщень під штаб і під забезпечення бригади.
"Я на цьому тижні був у Травневому та Гладосовому. Комбриг тої бригади, яка там стоїть – дуже цікавий чоловік який сам родом з Харківщини. Він бойовий, інтелектуальний, дуже цікавий. Він дивиться і аналізує, що відбувається у всьому світі. Аналізує ті здобутки, які є у нашого ворога і на цьому планує протидію. Ми також домовилися з приводу того, що їхнє ППД буде в Бахмуті. Ми також спільно з тиловиками, зробимо все, щоб було комфортне і якісне перебування цієї бригади там. Ну і звісно наша десантно – штурмова бригада, яка має ППД у Краматорську, також працюємо (теж до речі дуже класний комбриг, толковий хлопець, бойовий, я думаю у нього все вийде). У нас добрі стосунки і з 72 – ю , яка стояла на Промці (Авдіївка). З усіма бригадами ми зустрічаємося в полях, спілкуємося, чим можем - допомагаємо їм", - розповів Жебрівський.
Теги: Донбасс, военные, власть, ВСУ, Жебривский
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