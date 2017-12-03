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Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі Армія FM розповів, що відбувається у н.п. Травневе та Гладосове, які сили АТО в кінці листопада вивели з "сірою зони".
"Хлопці не чекали, поки приїде місцева влада. Військово-цивільне співробітництво вже розпочало роботу і з обленерго, і з іншими речами. Тобто, зрозуміло що управлінське рішення приймаю я, але вони вже підготувались достатньо серйозно. Фактично в полі працюють над забезпеченням електрикою того ж таки Травневого, над вирішенням питання дороги (тому, що дороги йдуть туди через Горлівське і Доломітне, а це тимчасово окуповані населені пункти, і для того щоб з Травневого та Гладосового дістатися на велику Україну ми також вирішуєм по дорогам). Хлопці дуже серйозно працюють з цього приводу", - розповів Жебрівський про дії представників ЗСУ.
Місцеві житлі, за його словами, відреагували на те, що там нарешті замайоріли українські прапори, по-різному.
"Насправді, перші хвилини спілкування - це якась містика. Приїхав Бандера. І як повести себе - треба подивитися. Але коли ти нормально з людьми спілкуєшся, більшість із них спокійно переходить на українську мову, спокійно розмовляє і починають відтаювати, - каже голова ОДА. - В Травневому краще налаштовані люди. Я в принципі думаю, що там є хороші перспективи співпраці. З Гладосово ж треба багато працювати. Чому? Тому що Гладосово це практично дачне поселення від Горлівки і Гольмівського. Наприклад, старші люди приїхали жити на ці дачі, а їхні діти живуть чи в Горлівці, чи в Гольмівському, чи в Гранітному. Така розірваність звичайно не сприяє… Це не фізичне несприяння України чи української влади. В них просто виявилося незручності у спілкуванні зі своїми рідними. Говорити, що хтось із них проти України чи української влади не можна. Просто в них виникли додаткові незручності і ми маємо допомогти вирішити їх".
За словами губернатора, "найпростіше, звісно, повернути під контроль України всі ці навколишні населені пункти". Але зробити це не так то й легко... Тому – маємо, що маємо...
"Там багато проблем. Доставка продуктів, дороги, оформлення пенсій (тому що в тому ж Гладосово вони здебільшого оформляли тільки російську пенсію). Буквально зараз ми подавали подання до Верховної Ради. Верховна Рада прийме рішення про перепідпорядкування Гладосово до Бахмуцького району. Тоді ми зможемо оформити для них пенсії. Це треба пришвидшувати аби люди скоріше відчули покращення своєї ситуації", - говорить очільник області.
Теги: Донбасс, губернатор, оккупация, Жебривский, реинтеграция
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