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Штаб АТО: Прошедшие сутки на Донбассе отметились ухудшением ситуации, ВСУ понесли потери
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения, один получил боевую травму. Еще один украинский защитник погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО с вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, в том числе с применением танков”, — говорится в сообщении.
На Луганском направлении, с наступлением темного времени суток, враг активизировался у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали украинские позиции неподалеку Новоалександровки, Жовтого, Золотого и Крымского.
На Донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения, а ближе к полуночи более часа противник вел огонь из вооружения танка. С минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — защитников Талаковки и Марьинки.
“В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Чуть больше чем в половине случаев наши военные подавляли огневую активность противника из оружия не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения, один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника”, — сообщили в штабе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ
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