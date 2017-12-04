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Архив - Донецкая область

В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба

04.12.2017 21:38
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В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба

Все товары произведены и закуплены в Украине

Утром, 4 декабря, автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова доставила в Мариуполь 160 тонн гуманитарной помощи. Груз прибыл из Днепра, где находится распределительный центр Штаба.

С помощью волонтеров наборы выживания будут сформированы из полученных продуктов. Они будут выданы в декабре в населенных пунктах Донбасса тем людям, которые больше всего нуждаются в помощи. Все товары произведены и закуплены в Украине.

 

Михаил Катеринчак, руководитель проекта "Помощь населению" Гуманитарного штаба отметил: "В распределительный центр доставлено 16 тысяч 822 для взрослых и 758 детских продуктовых наборов. Эту помощь "мобильные" волонтеры оперативно доставят в "серую зону", также наборы выживания будут выдаваться в десяти стационарных пунктах на подконтрольной территории".

За все время работы Штаб выдал порядка 12 миллионов взрослых и детских наборов выживания мирным жителям Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что волонтеры Гуманитарного штаба доставили на Донбасс более 370 тысяч наборов выживания.

Также мы писали, что дети-переселенцы провели акцию против войны

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Ахметов , Мариуполь, помощь
 
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