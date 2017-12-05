Боевики минируют Донбасс минами российского производства

05.12.2017 07:50

На территории ОРДЛО находят мины, которые не поддаются разминированию. Сепаратисты минируют территорию оккупированной части Донбасса боеприпасами российского производства. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает штаб АТО в Facebook.

Отмечается, что противник осуществляет наращивание старых и устанавливает новые минные заграждения. "В районе проведения АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (УМ-2). Нанесенная на них маркировка четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе", – говорится в сообщении.

Как отмечается, указанные боеприпасы на территории Украины никогда не производились и в ВС Украины не поставлялись, поэтому не могли быть захваченными трактористами или добытыми в шахте.

"Только звериной жестокостью и ненавистью к мирному населению можно объяснить использование боевиками НВФ ОРДО и ОРЛО мин, которые не поддаются разминированию", – говорится в сообщении украинских военных.

Они напомнили, что на востоке Украины не было никакого арсенала с минными или другими инженерными средствами ВСУ. "Поэтому можно с уверенностью сказать, что все мины, которые установлены окупационно-террористическими войсками на востоке Украины поступали исключительно с территории Российской Федерации", – отметили в СЦКК.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин. Такие данные озвучили в ООН.

Напомним, на разминирование территорий в ОРДЛО Украине понадобится минимум 10-15 лет, кроме того, это потребует огромных затрат.