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Боевики минируют Донбасс минами российского производства

05.12.2017 07:50
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Боевики минируют Донбасс минами российского производства

На территории ОРДЛО находят мины, которые не поддаются разминированию. Сепаратисты минируют территорию оккупированной части Донбасса боеприпасами российского производства. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает штаб АТО в Facebook.

Отмечается, что противник осуществляет наращивание старых и устанавливает новые минные заграждения. "В районе проведения АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (УМ-2). Нанесенная на них маркировка четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе", – говорится в сообщении.

Как отмечается, указанные боеприпасы на территории Украины никогда не производились и в ВС Украины не поставлялись, поэтому не могли быть захваченными трактористами или добытыми в шахте.

"Только звериной жестокостью и ненавистью к мирному населению можно объяснить использование боевиками НВФ ОРДО и ОРЛО мин, которые не поддаются разминированию", – говорится в сообщении украинских военных.

Они напомнили, что на востоке Украины не было никакого арсенала с минными или другими инженерными средствами ВСУ. "Поэтому можно с уверенностью сказать, что все мины, которые установлены окупационно-террористическими войсками на востоке Украины поступали исключительно с территории Российской Федерации", – отметили в СЦКК.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин. Такие данные озвучили в ООН.

Напомним, на разминирование территорий в ОРДЛО Украине понадобится минимум 10-15 лет, кроме того, это потребует огромных затрат.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, ООН, АТО, боевики, ВСУ, минирование, ОРДЛО
 
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