Боевики устроили новые провокации на Донбассе

05.12.2017 07:31

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих в результате обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает apostrophe.ua.

Отмечается, что самым неспокойным местом на Донбассе остается Светлодарская дуга. В частности, в районе поселка Луганское Донецкой области незаконные вооруженные формирования фактически в течение всех прошлых уток применяли минометы и пехотное вооружение. В частности, в данном районе произошло боевое столкновение, которое длилось более пяти часов.

Также боевики обстреляли из 152-мм артиллерии позиции украинских войск в районе села Врубовка Луганской области.