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"Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет", - волонтер АТО Мысягин сообщил об истреблении сепаратиста, который в составе ДРГ шел на украинские позиции
05.12.2017 07:41
Солдаты Украины сделали невозможным заход диверсионно-разведывательной группы противника. Об этом передает "Диалог.UA", ссылаясь на аккаунт Юрия Мысягин в социальной сети Facebook.
"Ничего такого особого на Светлодарской дуге не произошло. Все в рабочем порядке. Вчера ночью наша пехота засекла ДРГ противника, примерно в полукилометре от наших позиций", - сообщает Мысягин.
Он добавил, что украинские солдаты участников ДРГ военно-террористической организации "подпустили поближе". "Навалили хорошо. "Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет. Тело мертвого сепара у нас. Молодцы хлопцы", - подытожил он.
Теги: Донбасс, разведка, АТО, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
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