Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа

05.12.2017 12:01

Народный депутат Владимир Парасюк в очередной раз напал на человека. Новой жертвой парламентария стал полицейский в прифронтовом городе Мариуполе. Видео избиения депутатом правоохранителя в Сети опубликовал журналист Андрей Дзиндзя, пишет “Диалог.UA”.

Инцидент произошел 4 декабря во время окончания заседания Апелляционного суда Донецкой области по делу об избрании меры пресечения двум бывшим добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении. Парасюк ударил одного полицейского и повредил технику другому. Оба силовика находились при исполнении и вели съемку судебного заседания.

Один сотрудник полиции обратился за помощью врачей. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб. Пресс-офицер ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман заявила, что поведение нардепа получит надлежащую правовую оценку.

Напомним, это не первое нападение Парасюка на людей. 15 марта стало известно, что народный депутат позволили себе хамское отношение по отношению к полицейскому. А 17 октября он напал на начальника УГО Валерия Гелетея.