Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану

05.12.2017 18:04

Боевики "ДНР" ставят для себя основную цель: вхождение в состав России, при этом реинтеграция Донбасса в Украину ими не рассматривается вообще. Об этом в Донецке заявил один из главарей боевиков и ставленник Москвы Александр Ходаковский, рассказав о сценарии возвращения к плану 2014 года, передает dialog.ua.

Ходаковский заявил, что является убежденным противником минских соглашений и будет настаивать на анонсированном в 2014 году плане по вхождению в состав РФ. Один из главарей "ДНР" заявляет, что проблемы в минувших переговорах Волкера и Суркова могут говорить об отходе сценария от болезненного вопроса реинтеграции Донбасса в состав Украины. При этом российские власти давно дали понять, что не планируют включать разрушенный войной Донбасс в свой состав.