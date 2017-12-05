Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану

05.12.2017 18:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану

Боевики "ДНР" ставят для себя основную цель: вхождение в состав России, при этом реинтеграция Донбасса в Украину ими не рассматривается вообще. Об этом в Донецке заявил один из главарей боевиков и ставленник Москвы Александр Ходаковский, рассказав о сценарии возвращения к плану 2014 года, передает dialog.ua.

Ходаковский заявил, что является убежденным противником минских соглашений и будет настаивать на анонсированном в 2014 году плане по вхождению в состав РФ. Один из главарей "ДНР" заявляет, что проблемы в минувших переговорах Волкера и Суркова могут говорить об отходе сценария от болезненного вопроса реинтеграции Донбасса в состав Украины. При этом российские власти давно дали понять, что не планируют включать разрушенный войной Донбасс в свой состав.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, переговоры, ДНР, боевики, Ходаковский, Сурков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх