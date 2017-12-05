Главная / Новости / Донецкая область / Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины
Последние новости раздела
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа12:01
- Второй после Захарченко: скандальная Савченко встретилась с одним из главных террористов “ДНР”11:22
- На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря10:08
- СМИ про "ихтамнетов": только по официальным данным Минобороны РФ за годы войны на Донбассе погибло более 2,5 тыс российских солдат - подробности09:24
- Три года назад был назначен поезд из Мариуполя в оккупированный Крым09:17
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.201708:29
- Боевики минируют Донбасс минами российского производства07:50
Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины
05.12.2017 13:31
Гражданке России Юлии Толопе, которая воевала в составе добровольческого батальона Айдар, уже трижды отказали в предоставлении гражданства Украины. Об этом она сама написала в соцсети, сообщает ONLINE.UA.
Отмечается, что отказ в гражданстве ГМС Украины обосновала отсутствием справки о несудимости, для получения которой Толопе необходимо обращаться в консульство России.
Однако, в связи с участием девушки в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО, на родине её разыскивает ФСБ. "Была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведкой, — написала Толопа.
— Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, консульство, гражданство, ФСБ, АТО, добровольцы, батальон "Айдар", ВСУ
Читайте также:
- Посол США в Украине пояснила, как остановить войну на Донбассе
- В России устроили травлю пастора с украинским гражданством
- Волонтер Доник: "Сейчас сепары потеряют страх, вылезут из подполья и вспомнят каждый гвоздь, взятый у них бойцами"
- Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле
- "Крымская карта" от ФСБ: готовится удар по Донбассу?
- Расстрел "Боинга" в донецком небе: полный текст доклада
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа12:01
- Второй после Захарченко: скандальная Савченко встретилась с одним из главных террористов “ДНР”11:22
- На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО10:59
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря10:08
- Главная елка «ЛНР»: Луганск готовится к Новому году09:36
- СМИ про "ихтамнетов": только по официальным данным Минобороны РФ за годы войны на Донбассе погибло более 2,5 тыс российских солдат - подробности09:24
- В Киеве презентовали «Киборгов»14:00
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- В Киев привезли главную елку Украины12:50
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка12:19
- Алексей Белый: Отмена блокады – это тест для Украины на цивилизованность12:05
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа12:01
- Кабмин одобрил концепцию внедрения информсистемы управления человеческими ресурсами в госорганах11:39
- Букмекеры назвали фаворита матча "Шахтер" - "Манчестер Сити"11:30
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Горловку заполонили "странные военные"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения