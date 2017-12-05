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В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
«Глава ДНР» установил выходные дни в 2018 году. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщают интернет-ресурсы НКТ, передает dnews.dn.ua.
«Глава ДНР Александр Захарченко подписал распоряжение №358 от 6 ноября 2017 года "О выходных днях и переносе рабочих дней в 2018 году"», – говорится в сообщении.
Согласно этому «распоряжению», 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, 9 апреля, 28 мая 2018 года будут выходными днями в «ДНР» для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя.
Также «предписано» перенести в 2018 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день: с пятницы 9 марта – на субботу 3 марта; с понедельника 30 апреля – на субботу 28 апреля; с четверга 10 мая – на субботу 19 мая.
«Распоряжение вступает в силу с момента его подписания», – отмечают в «ДНР».
Теги: Донбасс, праздники, Новый год, ДНР, Захарченко
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