ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске

05.12.2017 18:46

Дарья Олифер, пресс-серкетарь Леонида Кучмы, который принимает участие в Минских переговорах от Украины, рассказала о том, как проходят минские заседания насчет военного конфликта России и Украины на Донбассе . Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на ее Facebook-аккаунт.

Ситуация безопасности остается нестабильной, СММ ОБСЕ продолжает констатировать увеличение количества обстрелов. Последний обстрел в районе Станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО в течение 7 дней 10 декабря запланировали провести разведение сил и техники на этом участке. 2 декабря на окраине н.п. Верхнеторецкое, вблизи бывшего наблюдательного поста НЗФ была обнаружена мина МОН-50 и граната Ф-1, установленная на растяжку. В Украине такие мины никогда не изготавливались. Эта мина была ввезена с территории РФ, где была изготовлена в 2002 году, о чем свидетельствуют соответствующие маркировки. Украинская сторона делает все для выполнения своих обязательств по освобождению удерживаемых лиц, которое должно состояться до праздников.

Отдельно мы подняли вопрос освобождения подростков, которые были незаконно арестованы в сентябре 2016 года в Донецке и которых представители ОРДО обещали отпустить еще до конца прошлого года. Стороны договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской. Работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением СММ ОБСЕ. Работа КПВВ на этот период будет временно приостановлена. Это обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают до 10000 человек.

В этот период особенно актуальное и важное открытие КПВВ "Золотой". В политической подгруппе наши представители ставят вопрос возвращения контроля Украины за участком российско-украинской границы, в частности, речь идет о создании специальной подгруппы по границе.