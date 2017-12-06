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Донецкой области грозит экологическая катастрофа
06.12.2017 16:37
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО
Международные наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Там, как сообщает пресс-центр штаба АТО, они увидели и зафиксировали результаты последнего обстрела станции.
В отчете за 5 декабря 2017 года значится, что на территории ДФС обнаружено три места с осколками мин калибра 120 мм.
Специалисты обеспокоены постоянными обстрелами этого объекта. Ситуация осложняется еще и тем, что на территории станции хранятся резервуары с высокотоксичным хлором. Всего одно попадание в то место – и весь регион ждет экологическая катастрофа: погибнет все живое вокруг ДФС и без водоснабжения останется практически вся область.
Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, катастрофа, экология
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