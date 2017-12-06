Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар

06.12.2017 19:40

Пока в Киеве политики продолжают делить власть, Донбасс продолжает пылать в огне войны. «Когда лишь в этом году 14 тысяч раз были обстреляны наши позиции и населённые пункты, стали жертвами (убиты и ранены - прим. ред.) 400 гражданских лиц, нельзя говорить, что конфликт заморожен. Он находится в активной фазе. Имеют место и боевые столкновения, и обстрелы», - заявил на днях в интервью агентству «Интерфакс-Украина» министр обороны Степан Полторак. Только за осень, когда у нас действовало «школьное перемирие», в зоне АТО погибли более 30 украинских воинов, были ранены - свыше 120. В последнее время обстановка ещё больше накалилась.

«Серых зон» стало меньше

Последствия обстрелов в Авдеевке, Врубовке и Майорске и Травневом.





С конца ноября силы АТО провели ряд успешных операций, в результате которых вывели из «серой зоны» посёлки Травневое (Майское) и Гладосово, что рядом с Горловкой, а также пгт Верхнеторецкое, что в Ясиноватском районе.

«Населённый пункт Верхнеторецкое перешёл под полный контроль легендарного второго батальона 95-й бригады. Как и в предыдущих действиях входа в «серые зоны», операция 95-ки была дерзкой и молниеносной. Противнику оставалось принять её как должное, - отмечает бывший журналист газеты «Донбасс» Андрей Рымарук, который служил разведчиком в зоне АТО, а сейчас является волонтёром Фонда «Повернись живим» («Вернись живым»). - Многие скептики говорят о несущественном продвижении десантуры, но эти ребята, как никто другой, знают цену каждого метра земли. Тем более, что в самом начале операции, в тяжёлом бою с противником погибло двое бойцов 95-й. Непоправимые потери и жажда мести лишь ускорили процесс освобождения Верхнеторецкого… Ребятам было несладко. Сам в своё время неоднократно ходил в разведку на этом направлении. Не так уж и просто пройтись вдоль посадки, нафаршированной сапёрами, или перебежать через открытое поле».

Андрей отмечает, что ВСУ установили полный визуальный и огневой контроль за улицами Мира и Червоная, плавно уходящими в посёлок Бетманово, за который оккупанты будут биться до последнего. «Ведь за крайним домом находится стратегически важная автомагистраль Е50 - так называемая южная артерия, соединяющая временно оккупированные Горловку, Ясиноватую и Донецк», - поясняет Рымарук.

Штаб АТО скромно называет всё происшедшее «улучшением тактического положения отдельных подразделений ВСУ на донецком направлении», подчёркивая, что украинские воины не нарушают Минских соглашений.

Многие связывают активизацию по выдавливанию оккупантов с нашей земли с назначением новым командующим силами АТО Михаила Забродского, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Сам генерал-лейтенант, имеющий за плечами боевой опыт донбасской войны, уверяет, что «это случайное стечение обстоятельств».

Интенсивность огневых ударов растёт

Получив несколько весьма болезненных оплеух от сил АТО, оккупанты Донбасса (т.н. 1-й и 2-й Армейские корпуса «ДНР» и «ЛНР», которые оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ), в течение недели нарастили обстрелы - и по позициям украинских войск, и по населённым пунктам на подконтрольной Украине территории

Только за первые пять дней декабря потери ВСУ на донбасском фронте составили 13 человек (погибшие, раненые, получившие боевые травмы). В то же время, в период с 28 ноября по 4 декабря с.г. подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 10 человек убитыми.

3 декабря зафиксировано рекордное за полтора месяца количество обстрелов - 38. Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» (опубликованы 6 декабря), за недельный период артиллерийские подразделения противника осуществили около 190 огневых налётов из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм миномётов, 122-мм РСЗО «Град», 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», БМП и танков.

«Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населённых пунктов Трёхизбенка, Новотошковское, Крымское, Золотое, Лозовое, Попасная, Троицкое, Луганское, Новоалександровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино, - сообщает ИС. - Ведётся передислокация сил и средств оккупантов с целью их усиления, в том числе, путём создания мобильных бронегрупп и развёртывания дополнительных противотанковых резервов на танкоопасных направлениях… Продолжает отмечаться высокая активность ведения разведки противником с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения. Кроме того, практически по всей линии соприкосновения зафиксирована активизация деятельности ДРГ оккупантов».

Одна из схваток произошла 4 декабря на Светлодарской дуге и длилась более пяти часов. «Наши бойцы отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ. В результате боя враг понёс потери - один убит и ещё двое ранены», - отмечал пресс-центр штаба АТО.

Срывают зло на мирных гражданах

Спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник отметил тревожную тенденцию: «Хорошо зная, что военные преступления пророссийских сил чётко и качественно документируют как украинские военные, так и международные наблюдатели, враг продолжает позорную практику обстрелов прифронтовых населённых пунктов».

Так, вечером 1 декабря под огнём оказалась Марьинка. По данным украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе, боеприпасы противника попали в район жилых домов по улицам Шевченко и Октябрьской. Вследствие обстрелов повреждено более 10 жилых домов. Чудом обошлось без пострадавших.

2 декабря в ходе обстрела пгт Верхнеторецкое ранение получила мирная жительница, которая в этот момент находилась около поселкового магазина.

В тот же день в ходе миномётного обстрела Авдеевки повреждение получил жилой дом по улице Спортивной. Пожилые супруги во время «прилёта» находились внутри здания, в котором мина пробила крышу. К счастью, они не пострадали.

3 декабря вечером в посёлке Майорск из стрелкового оружия было обстреляно авто мирного жителя. «Пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в автомобиль, когда водитель - местный житель - ставил её в гараж. Надо считать чудом то, что мужчина отделался лишь испугом. Это очередное подтверждение того, что для пророссийских наёмников слова «перемирие» и «безопасность гражданских» - пустой звук», - заявил губернатор Донетчины Павел Жебривский.

4 декабря захватчики из миномётов обстреляли два частных здания на улице Тихая, что в посёлке Травневое (Майское). Люди не пострадали, однако были повреждены крыши в жилых домах. В тот же день под удар попал пгт Врубовка, что в Попаснянском районе Луганской области. Обстрел вёлся из якобы давным-давно отведённой 152 мм артиллерии. Были повреждены пять частных домов (разрушены крыши, выбиты окна) и железнодорожная магистраль, 960 жителей посёлка на какое-то время остались без электроэнергии и газа.

В Минске договорились о ремонте и разводе

5 декабря в Минске прошло очередное заседание Трёхсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) переговорщиков по Донбассу.

Из важного - при условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО у Станицы Луганская, 10 декабря там запланировано провести разведение сил и средств (этого не могут сделать на протяжении всего 2017-го).

Стороны также договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской. Он запланирован на 9-10 декабря с привлечением СММ ОБСЕ. Работу единственного пункта пропуска Луганщины (КПВВ «Станица Луганская») на этот период приостановят, что делает ещё более актуальным открытие КПВВ «Золотое» (его постоянно срывают оккупанты Луганщины).

«Украинская сторона делает всё для выполнения своих обязательств по освобождению удерживаемых лиц, которое должно состояться до новогодних праздников, - отмечает Дарка Олифер, пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы (он представляет в ТКГ официальный Киев). - Отдельно мы подняли вопрос освобождения подростков, которые были незаконно лишены свободы в сентябре 2016 года в Донецке, и которых представители ОРДО обещали отпустить ещё до конца прошлого года».

Андрей ПИТОНОВ.