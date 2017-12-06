Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов

06.12.2017 20:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов

Украинская разведка получила информацию о том, что террористы так называемых Л/ДНР и российские оккупанты готовятся к обстрелу мирных районов Донбасса.

Об этом Обозревателю сообщил бывший заместитель руководителя сектора М в зоне АТО Виктор Шидлюх.

"Сейчас от разведки поступила информация, что противник готовится к обстрелу мирных районов и собирается обвинить в обстрелах ВСУ. Они готовятся к провокациям, они подтягивают пророссийских членов ОБСЕ, мы видели видео, где член ОБСЕ здоровается с боевиком. Это опасная вещь, и я не слышал ответа на такие шаги", - отметил Шидлюх.

Комментируя ввод украинских подразделений в населенные пункты в "серой зоне", он подчеркнул, что ВСУ нужны победы и на информационном фронте.

"Мы там находились, мы можем там укреплять позиции. Угрозы нет, в первую очередь мы делаем все, чтобы стратегически защитить страну. Для того, чтобы стратегически выигрывать - нужно выигрывать в информационном плане, в армии", - сказал полковник.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, военные, АТО, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх