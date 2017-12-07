Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ вблизи Водяного и Широкино

07.12.2017 18:38

В штабе отмечают, что враг все чаще применяет тяжелые виды вооружения, запрещенные минскими договоренностями. Боевики НВФ ОРДЛО обстреляли из минометов позиции ВСУ вблизи Водяного и Широкино. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает 112.ua.

Так, российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины вдоль всей линии столкновения района проведения Антитеррористической операции. Враг все чаще применяет при этом тяжелые виды вооружения, запрещенные минскими договоренностями.

Также в штабе отмечают, что за прошедшие сутки наиболее "горячо" на Приазовье.

"Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю, в частности Водяное, Широкино", - комментируют в пресс-центре.