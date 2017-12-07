“Бросил трубу через 15 минут боя”, - журналист Цаплиенко рассказал, как украинские воины отбили у террористов свежий российский трофей на Светлодарской дуге

07.12.2017 21:42

Российские гибридные войска в очередной раз попытались прорвать оборону сил АТО на Светлодарской дуге. Ничего у них не получилось. Украинские воины не только оттеснили противника, но и заполучили трофей. Об этом сообщил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что террористы пытались сжечь огнеметом позиции 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Светлодарской дуге с помощью гранатомета с расстояния в 400 метров. Воины АТО дали решительный отпор. “Хозяин” российского огнемета “Шмель” сбежал через 15 минут боя, бросив оружие. Его подобрали бойцы АТО.