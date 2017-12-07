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"Если бы на Донеччине было полноценное гражданское общество, там не было бы ни войны, ни оккупации", - Жебривский
Павел Жебривский, глава Донецкой ВГА, считает, что в Донецкой области надо создавать сильное проукраинское гражданское общество. Жебривский заявил, что хотел бы, чтобы после ухода с поста губернатора начатые ним процессы в регионе были необратимыми, передает "Диалог.UA".
Однако таковыми они станут лишь при условии создания крепкого местного проукраинского общества. По словам Жебривского, именно с этой целью создается сеть действенных общественных организаций: ассоциация ветеранов АТО, ассоциация "куркулей", то есть малого бизнеса, ассоциация учителей.
Возможно, благодаря такой сети удастся получить качественный местный актив. Кроме того, надо создать общественное движение "Оновлена Донеччина". "Если бы на
Донеччине было полноценное гражданское общество, то там бы не было ни войны, ни оккупации, - уверен глава ВГА. – Его фактически еще надо создавать.
Сейчас украинское ядро в регионе – не менее 25 процентов, а 20 процентов – кондовые сепары, ненавидящие все украинское". По его словам, оставшаяся часть жителей не определилась, а потому с ней следует активно работать.
Теги: Донбасс, Донецкая область, бизнес, сепаратисты, АТО, ветераны, Жебривский
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