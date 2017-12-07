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Архив - Донецкая область

Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал

07.12.2017 11:21
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Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал в оккупированном Донецке сегодня представляет собой печальное зрелище. Свежее фото вокзала, бывшего до войны одним из самых красивых и современных в Украине появились в социальных сетях, передает 62.ua.

Напомним, что новый железнодорожный вокзал в Донецке был построен к «Евро-2012».

На строительство нового вокзала было потрачено свыше 700 миллионов гривен и он может в сутки принимать до 32,5 тысячи пассажиров.

В отличие от аэропорта, вокзал незначительно пострадал во время боев в мае и в августе 2014 года.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, железнодорожный вокзал, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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