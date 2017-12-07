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Мариупольцы в районе рынка Киевский отбивали бродячих собак от коммунальщиков
Мариупольцы со скандалом спасали бродячих собак от сотрудников КП «Счастливые животные». Об этом 0629 сообщила зоозащитница, назвавшая себя Кариной Март.
Женщина рассказала, что вчера и позавчера, 5 и 6 декабря, в районе рынка Киевский в мкр Восточном произошел конфликт между мариупольцами и сотрудниками КП «Счастливые животные», которые приехали на вызов по отлову бродячих собак. Карина Март говорит, что собаки (сучка и щенки) были клипсованные и стерилизованные, но их все равно пытались забрать сотрудники предприятия.
«Выбежали люди, набили лица ловцам, открыли фургон с собаками и выпустили их, далее вызвали полицию, идет разбирательство», - сообщила мариупольчанка. Она добавила, что у одной из защитниц собак даже был газовый баллон. Карина Март утверждает, что отлов собак проводился незаконно. По ее словам, должно быть разрешение полиции на отлов. «Животные не агрессивные и стерилизованные — зачем их забирать вообще?» - возмущалась она.
По словам зоозащитницы, в коммунальную службу обратилась женщина и заявила, что ее покусала собака. В то же время Карина Март утверждает, что этот факт недостоверен. "Слова - не доказательства, нигде факт укуса не был зафиксирован", - говорит она.
В пресс-службе КП «Счастливые животные» 0629 подтвердили, что конфликт вчера действительно был. К месту событий были вызваны сотрудники предприятия по заявлению женщины, на которую с ребенком утром напали собаки. После того, как животные были отловлены, их попытались отобрать люди, которые вели себя агрессивно.
Сотрудники предприятия были вынуждены вызвать полицию. О применении газа подтверждения не было. «Было нападение животных на людей, и мы отреагировали на вызов. Там был конфликт между вызывавшими бригаду и теми, кто был против этого, а мы, как «третейский суд», - сообщили на предприятии.
Также в КП сообщили, что на данный момент не могут точно сказать, были ли среди отловленных животных щенки. «Я на месте не была, я на звонках», - сообщили в пресс-службе КП «Счастливые животные».
Говоря в целом о работе своего предприятия, в КП «Счастливые животные» пояснили, что у них отлавливают собак для того, чтобы стерилизовать их или кастрировать, а потом обработать раствором от блох. Таким животным ставится красная клипса. На вопрос, если службе сообщили об агрессивной собаке, которая уже привита и с клипсой, в пресс-службе ответили, что в таком случае «доктор решит на месте, представляет ли животное опасность». К тому же в КП отметили, что бродячие собаки вообще не должны находиться на территории рынка и около него.
Комментарии правоохранителей ожидаются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, собаки, конфликт, бродячие животные, коммунальщики
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