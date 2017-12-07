Мариупольцы в районе рынка Киевский отбивали бродячих собак от коммунальщиков

07.12.2017 18:59

Мариупольцы со скандалом спасали бродячих собак от сотрудников КП «Счастливые животные». Об этом 0629 сообщила зоозащитница, назвавшая себя Кариной Март.

Женщина рассказала, что вчера и позавчера, 5 и 6 декабря, в районе рынка Киевский в мкр Восточном произошел конфликт между мариупольцами и сотрудниками КП «Счастливые животные», которые приехали на вызов по отлову бродячих собак. Карина Март говорит, что собаки (сучка и щенки) были клипсованные и стерилизованные, но их все равно пытались забрать сотрудники предприятия.

«Выбежали люди, набили лица ловцам, открыли фургон с собаками и выпустили их, далее вызвали полицию, идет разбирательство», - сообщила мариупольчанка. Она добавила, что у одной из защитниц собак даже был газовый баллон. Карина Март утверждает, что отлов собак проводился незаконно. По ее словам, должно быть разрешение полиции на отлов. «Животные не агрессивные и стерилизованные — зачем их забирать вообще?» - возмущалась она.

По словам зоозащитницы, в коммунальную службу обратилась женщина и заявила, что ее покусала собака. В то же время Карина Март утверждает, что этот факт недостоверен. "Слова - не доказательства, нигде факт укуса не был зафиксирован", - говорит она.

В пресс-службе КП «Счастливые животные» 0629 подтвердили, что конфликт вчера действительно был. К месту событий были вызваны сотрудники предприятия по заявлению женщины, на которую с ребенком утром напали собаки. После того, как животные были отловлены, их попытались отобрать люди, которые вели себя агрессивно.

Сотрудники предприятия были вынуждены вызвать полицию. О применении газа подтверждения не было. «Было нападение животных на людей, и мы отреагировали на вызов. Там был конфликт между вызывавшими бригаду и теми, кто был против этого, а мы, как «третейский суд», - сообщили на предприятии.

Также в КП сообщили, что на данный момент не могут точно сказать, были ли среди отловленных животных щенки. «Я на месте не была, я на звонках», - сообщили в пресс-службе КП «Счастливые животные».

Говоря в целом о работе своего предприятия, в КП «Счастливые животные» пояснили, что у них отлавливают собак для того, чтобы стерилизовать их или кастрировать, а потом обработать раствором от блох. Таким животным ставится красная клипса. На вопрос, если службе сообщили об агрессивной собаке, которая уже привита и с клипсой, в пресс-службе ответили, что в таком случае «доктор решит на месте, представляет ли животное опасность». К тому же в КП отметили, что бродячие собаки вообще не должны находиться на территории рынка и около него.

Комментарии правоохранителей ожидаются.