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На Донбассе мирный житель подорвался на мине
6 декабря около села Катериновка Попаснянского района Луганской области на мине подорвался местный житель. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
69-летний пенсионер сейчас находится в больнице с осколковыми ранениями.
Отмечается, что местный житель присматривал за соседним домом. Он подорвался на растяжке, подходя к нему.
В полиции отметили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 258 УКУ "Террористический акт".
Напомним, 4 декабря боевики террористической "ДНР" в Майорске обстреляли автомобиль мирного жителя. Тогда никто не пострадал, хотя пуля и попала в окно автомобиля.
Ранее этой осенью в Луганской области на мине подорвались двое пограничников. Оба они погибли.
Теги: Донбасс, полиция, уголовное дело, мина, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, подрыв
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