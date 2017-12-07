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Архив - Донецкая область

На Донбассе мирный житель подорвался на мине

07.12.2017 14:21
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На Донбассе мирный житель подорвался на мине

6 декабря около села Катериновка Попаснянского района Луганской области на мине подорвался местный житель. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

69-летний пенсионер сейчас находится в больнице с осколковыми ранениями.

Отмечается, что местный житель присматривал за соседним домом. Он подорвался на растяжке, подходя к нему.

В полиции отметили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 258 УКУ "Террористический акт".

Напомним, 4 декабря боевики террористической "ДНР" в Майорске обстреляли автомобиль мирного жителя. Тогда никто не пострадал, хотя пуля и попала в окно автомобиля.

Ранее этой осенью в Луганской области на мине подорвались двое пограничников. Оба они погибли.



Теги: Донбасс, полиция, уголовное дело, мина, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, подрыв
 
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