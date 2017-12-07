Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.2017

07.12.2017 08:57

Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.2017, сообщает dialog.ua.

Хроника событий от 07.12.2017

07:38 - "Настамнет"? Гаагский трибунал признал: на украинском Донбассе бушует международный конфликт

Хроника событий от 06.12.2017

20:50 - За что Россия так ненавидит Донбасс? Стало известно, какую свинью подложили "русские братья" жителям восточных областей Украины

19:40 - “Кремль это проспал и разруливал ситуацию в пожарном режиме”, - российский оппозиционер Пономарев рассказал, как "путч" в “ЛНР” поможет Киеву в деоккупации Донбасса

18:17 - "Леха уже "додолбился": в "ДНР" ликвидирован боевик Алексей Мухартов, - в соцсетях показали фото "освободителя" Донбасса, у сепаратистов печаль, - кадры

17:40 - "Мы убьем всех укропов", - на Донбассе убит российский наемник из Тюмени, обещавший штурмом захватить Мариуполь. Опубликованы фото

17:33 - А когда-то был одним из перспективнейших заводов Украины: Казанский показал, что оккупация сделала с некогда преуспевающим предприятием Донбасса

17:31 - Под землей 220 человек: на шахте на Донбассе произошло крупное происшествие

16:37 - Ходаковский: "Ни Луганск, ни Донецк не в состоянии дать сегодня отпор ВСУ. У нас реальная катастрофа. Вопрос только в том, сколько мы еще так продержимся?"

15:48 - Сначала расстрелял, а потом засунул в брюки гранату: в оккупированной Горловке произошло шокирующее убийство - подробности

15:31 - На Донбассе при обстреле Новоселовки боевики применили фосфорную мину - военные показали видео с доказательствами

14:20 - В "ЛНР" готовятся к смене всего "военного руководства" - Тымчук рассказал о грядущих "кадровых чистках

12:41 - Россия перебросила на Донбасс крупную группировку военных: стало известно о страхе танкового прорыва ВСУ

10:40 - В "ЛНР" катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на "отжатых" у Украины предприятиях Донбасса

10:30 - "Будут сидеть и дальше кричать: где наша зарплата?! До них не дойдет даже тогда, когда им скажешь, что зарплата - в Южной Осетии", - блогер о жесткой войне компроматов в "ЛНР"

10:17 - Для красного словца: Ходаковский заявил, что "Л/ДНР" стали "народными" случайно

09:37 - В Донецке автоматчики оцепили центр города: в ресторане "сходка" главарей "ДНР" - соцсети

08:44 - "Даже в голове не укладывается", - блогер показал, как сейчас выглядит поселок на Донбассе, уничтоженный во время боев за Дебальцево, - мрачные кадры

Хроника событий от 05.12.2017

23:23 - Собчак открыла глаза россиянам на присутствие армии РФ на Донбассе и потребовала вывести войска с востока Украины - опубликованы кадры

22:42 -Боевик "ДНР" рассказал о зверских преступлениях кадыровцев на Донбассе: в Сети появились кадры

22:17 - Первомайск в беде: штаб АТО выступил с экстренным сообщением о кровавых планах российских гибридных войск

21:59 -Пытались вытащить раненого противника, но боевики не давали это сделать: журналист поделился подробностями ночного боя украинских воинов с российской ДРГ на Светлодарской дуге

21:26 - "Нас ждет очень горячая зима. Армии местами сблизились настолько, что расстояние иногда достигает и 300 метров, и 500", - волонтер

17:56 -"В "ЛНР/ДНР" ненависть зашкаливала, каждый считал долгом найти в городе "правосека" и начистить ему физиономию. Цель российских пропагандистов - сделать из Украины ад", - блогер

17:46 -ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске

16:58 -Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану

15:27 - "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого

14:59 -"ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге

14:39 - Переворот в Луганске шокировал жителей Донбасса: стало известно, почему люди бросились бежать из города

12:20 -Под обстрел боевиков попали села на Луганщине: повреждены дома, железная дорога и насосная станция - кадры

11:57 -"Серая мышка", которая "никуда не влезала": о новом главаре луганских боевиков Пасечнике вскрылись интересные детали

11:54 - "Убил двух бойцов “Правого сектора”, корректировал огонь боевиков "ДНР"", - террорист Монах похвастался, как предал ВСУ в Степановке

09:44 - Второй после Захарченко: скандальная Савченко встретилась с одним из главных террористов “ДНР”

09:41 -Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого

09:21 -Кровно ненавидят: бывшая пленница боевиков "ЛНР" назвала главную причину, по которой жители ОРДЛО не сносят "власть" террористов, - подробности

09:08 - СМИ про "ихтамнетов":только по официальным данным Минобороны РФ за годы войны на Донбассе погибло более 2,5 тыс российских солдат - подробности

08:38 -Кровавый бой вблизи Луганского: российские наемники 5 часов подряд безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ и поплатились за это

Хроника событий от 04.12.2017

23:19 -"Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет", - волонтер АТО Мысягин сообщил об истреблении сепаратиста, который в составе ДРГ шел на украинские позиции

18:56 - Бросив двух раненых и погибшего, убежали прочь: силы АТО рассказали о серьезной стычке с диверсантами на Светлодарской дуге

18:03 - Все разбито, хозяйские вещи украдены, валяется использованный тубус от ПТУР, в подвале следы крови: как сепаратисты "ЛНР" пытались вернуть соседям Плотницкого дом, отжатый в 2014-м, - кадры

17:47 -Корнет уже в немилости? Кремлевские СМИ разразились сенсацией об уголовном деле, заведенном в России против опального “министра ЛНР”, свергнувшего Плотницкого, - подробности

16:09 -Скандал в Донецке с трупом убитого боевика "ДНР": Ходаковский рассказал о неожиданной помощи со стороны Украины

15:08 -Боевики "ЛНР" открыто угрожают Плотницкому за грабеж: сбежавшего в Москву террориста намерены "достать из-под земли"

14:48 - Дата крупнейшего обмена пленных: Геращенко рассказала, когда решится судьба 74 украинцев, которых удерживают боевики "Л/ДНР"

13:12 - Подразделения ВСУ освободили еще одно село на Донбассе: силы АТО с двух сторон приближаются к Горловке - кадры

13:03 -Свершилось: наблюдатели ОБСЕ впервые увидели российские флаги в оккупированном Луганске

13:00 - Насиловал со знакомыми "ополченцами" по очереди, утром обещал закопать в посадке: всплыли тайные факты из биографии "депутата" "ЛНР" Морозова - кадры

12:46 -В Донецкой области боевики снова ударили по мирным жителям - обстрелян гражданский автомобиль: в Сети появились кадры

12:23 - "Вы, кто со скуки влезает в войны", - Орлуша обнародовал мощное стихотворение об оккупантах на Донбассе

12:16 - Стоял на блокпостах, взрывал мосты, после контузии в РФ его "послали": в “ДНР” оплакивают новый “груз 200” - террориста Деда

11:52 -Желающих умирать за "рус**ий мир" все меньше: в "ДНР" из последних сил отчаянно агитируют жителей вступать в ряды боевиков - Тымчук

11:45 -Пророссийская часть Донбасса возмущена потерей двух сел на Светлодарской дуге: боевики "ДНР" пошли на экстренные меры

11:39 -В России настаивают, что Миссия ООН крайне нужна на Донбассе: МИД РФ поразил всех, озвучив, кого же должны защитить миротворцы

10:30 -Реинтеграция Донбасса: в Раде определились с датой начала российской оккупации

10:22 - Вот так “Донецк Сити” выглядит: в Сети появилось новое видео из оккупированного Донецка

10:20 -Диверсанты "ДНР" пошли на штурм позиций ВСУ под Донецком - силы АТО расстреляли боевиков с дистанции: кадры

09:57 -За бесплатно работать уже боятся, да и денег нет - в оккупированной Макеевке назревает голодный шахтерский бунт

09:16 -Получили звиз****й от ВСУ и быстро бежали: в Сети появились кадры провального "мегазахвата" новых позиций боевиками Прилепина

08:17 -Война продолжается: Украина потеряла на Донбассе одного военного, четверо бойцов АТО ранены - подробности