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У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки
Анонс "очередных выборов" главарей ОРДЛО сделан в Москве. Алексей Чеснаков, руководитель Центра политической конъюнктуры, заявил, что выборы на оккупированном Донбассе состоятся осенью следующего года, передает "Диалог.UA".
Отметим, что он считается приближенным к Владиславу Суркову, помощнику российского президента. По словам Чеснакова, в следующем году состоятся выборы в республиках. Он напомнил, что в "Л/ДНР" в ноябре 2014-го выбирали "глав" и "народные советы", срок их полномочий – 4 года. "Их деятельность не регулируема минскими договоренностями, а потому можно ожидать, что выборы в республиках пройдут в срок, то есть осенью 2018-го", - заявил Чеснаков.
Ранее он озвучил позицию Кремля по поводу заявление Александра Захарченко, главаря "ДНР" о создании "Малороссии".
Напомним, что 21 ноября в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске разгорелся конфликт между Игорем Плотницким, теперь уже экс-главарем "ЛНР", и Игорем Корнетом, "министром" "МВД".
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Плотницкий, Сурков
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