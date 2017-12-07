- В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров16:41
- У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки14:39
- На Донбассе мирный житель подорвался на мине14:21
- Приказано "скинуться" на бронежилеты и каски: Тымчук рассказал о процветающем среди боевиков ОРДЛО воровстве13:22
- В «ДНР» восстанавливают разрушенную в Ясиноватой многоэтажку13:01
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал11:21
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента10:59
- Оккупанты относительно спокойны — наступления ВСУ не ожидают и к нему не готовятся10:07
- Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря10:05
- Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива10:00
В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров
По инсайдерской информации блогера Алексея Чибисова, в вину российским «ихтамнетам» вменяют контрабанду оружия. Вот что он написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «В дэнээрии опять начинается веселая движуха. «МГБ» вместе с бойцами Сашки Ташкента («министр доходов и сборов ДНР», правая рука Захарченко Александр Тимофеев. — Ред.) начинают просвечивать фуры, которые везут различные грузы в Россию, передают fakty.ua.
Оказывается, некоторые командиры ВС РФ помимо «официального» вывоза награбленного, занимаются контрабандой оружия. Кроме того, вывозят и наличку, не желая делиться с кураторами. Теперь эти схемы перекрывают. В последние дни задержаны несколько водил бензовозов, соорудивших двойное дно. При просвечивании в них нашли 20 миллионов рублей, 40 РПГ и несколько сотен АК.
Водилы на подвалах. Уже рассказали фамилии командиров, решивших устроить бизнес без ведома кураторов.
Сегодня утром упаковали и самих россиян — двух майоров и подполковника. Предъява именно такая: бизнес — это хорошо, но согласовывать надо.
P. S. Говорят, груз выгружать собирались в Ростове, а оттуда — вести в Чечню".
Как ранее писали «ФАКТЫ», новобранцы в «армии ДНР», по словам народного депутата Дмитрия Тымчука, — судимые, наркоманы и алкоголики.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, бизнес, оружие, контрабанда, ДНР
- Контрабанда в зоне АТО выгодна одной и другой стороне и "крышуется" на очень высоком уровне - Тымчук
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- Скандальные и шокирующие кадры: ненормальный сепаратист из Луганска Клинчаев поблагодарил Россию за оккупацию Донбасса и спасение от "кровавого" "Айдара" и "Правого сектора". ВИДЕО
- Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе
- В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров16:41
- У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки14:39
- На Донбассе мирный житель подорвался на мине14:21
- Приказано "скинуться" на бронежилеты и каски: Тымчук рассказал о процветающем среди боевиков ОРДЛО воровстве13:22
- В «ДНР» восстанавливают разрушенную в Ясиноватой многоэтажку13:01
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал11:21
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента10:59
- Оккупанты относительно спокойны — наступления ВСУ не ожидают и к нему не готовятся10:07
- Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря10:05
- Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива10:00
- Российская школьница родила в туалете общежития и пыталась смыть малыша в унитазе, - шокирующие подробности17:02
- В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров16:41
- Лавров разразился новой истерикой по Украине16:19
- СБУ задержала депутата, организовавшего "референдум" за отделение от Украины в одном из регионов Донбасса15:58
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря15:39
- Убраться с украинской земли и компенсировать ущерб: Климкин напомнил России о ее минских обязательствах15:20
- В центре Киева установили почти "лысую" главную елку Украины. ВИДЕО14:59
- У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки14:39
- На Донбассе мирный житель подорвался на мине14:21
- Владельцы авто на еврономерах заплатили 38 миллионов гривен штрафов13:58
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа