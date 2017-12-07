В «ДНР» будут производить трамваи

07.12.2017 18:21

В «ДНР» утверждают, что начали реализовывать проект по выпуску трамваев собственного производства. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба «министерства промышленности и торговли ДНР», передает dnews.dn.ua.

«На базе государственного предприятия "Донецкий электротехнический завод" началась реализация стратегического проекта по выпуску технически усовершенствованных трамваев. На сегодняшний день сотрудники предприятия приступили к освоению нового для ДНР направления машиностроительной отрасли», – говорится в сообщении.

«Настоящий проект представляет собой организацию производства трамваев нового образца. Сегодня сотрудники нашего предприятия на основе имеющейся в донецком ТТУ транспорте изучают все составляющие трамваев, для того, чтобы разработать стратегию и механизм реализации проекта, рассчитать необходимые трудовые и материальные ресурсы», – уверяет директор предприятия.

Также руководитель предприятия отметил, что первоначальный этап – это разработка конструкторской документации и технологической оснастки.