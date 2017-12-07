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В «ДНР» восстанавливают разрушенную в Ясиноватой многоэтажку
Основные работы по восстановлению наиболее разрушенной обстрелами в августе 2014 года многоэтажки на окраине неподконтрольной Ясиноватой завершены. Строители возвели все 9 этажей здания, утеплили фасад, подвели необходимые коммуникации. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ со ссылкой на «и.о. мэра» города Олега Моргуна, передает dnews.dn.ua.
Как утверждает Моргун, во всех квартирах восстанавливаемой части дома установлены двери и выполнено остекление. Сейчас завершаются работы на техническом этаже здания. В настоящее время на объекте трудятся 18 строителей. Они рассказали, что в начале работ поврежденная обстрелами часть многоэтажки была снесена до фундамента. Затем на ее месте выливалась новая монолитная конструкция, которая повторила планировку девятиэтажного дома.
Дом №19, который состоит из двух подъездов, расположен в микрорайоне «Зорька» на северном выезде из Ясиноватой в направлении трассы «Донецк – Горловка». По словам рабочих, выселять жильцов уцелевшей части многоэтажки на время восстановления не было необходимости. Поэтому нежилыми остаются лишь половина квартир.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, дом, восстановление, повреждения, ДНР, обстрелы
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