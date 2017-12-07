В Мариуполе атошникам выделена земля

07.12.2017 09:40

На сессии Мариупольского городского совета депутаты единогласно проголосовали за выделение 26 земельных участков воинам АТО.

Месяц назад решения найти не могли

Всего с просьбой о выделении земли в горсовет обратились более 500 участников АТО. При этом какая-то часть атошников выбирали земельные участки по кадастровой карте самостоятельно и подавали документы через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Следствием этих действий стало наличие двух очередей, что послужило поводом к возникновению конфликтной ситуации.

Таким образом, выделение земли для участников АТО стало «болевым» вопросом октябрьской сессии горсовета. Месяц назад вопрос остался нерешённым и был снят с повестки дня. В знак несогласия с депутатским корпусом участники боевых действий, присутствующие на сессии, демонстративно покинули сессионный зал.

Тогда, комментируя непростую ситуацию, секретарь городского совета Степан Махсма, заявил, что в законе о выделении земли бойцам АТО процедура действия не прописана. «Ветераны должны отработать механизм по предоставлению земельных участков. У кого-то нет конечностей, а кто-то на два-три месяца пошёл на службу, получил статус участника боевых действий и претендует на свои законные права», - отметил Махсма, вступая своим заявлением в противоречие с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко, который в ходе заседания координационного совета сказал, что нельзя делить военнослужащих, и получить землю должны все, но в порядке очереди.

Выход найден

Спустя месяц, в ходе ноябрьской сессии народные избранники столицы Приазовья доказали, что в любой, даже самой сложной ситуации, можно найти приемлемое решение.С участниками АТО достигнуты договорённости, согласно которым городская власть берёт за основу положение, разработанное совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц. Будет запущен так называемый пилотный проект с учётом грузинского и европейского опыта в части распределения недвижимости.

Что касается распределения имеющихся земельных участков среди атошников, будет введена бальная система. Согласно ей, больше баллов, а, следовательно, лучшие участки, получат те бойцы, у которых на содержании находятся несовершеннолетние дети или если они испытывают серьёзные материальные трудности.

Распределением земельных наделов будет заниматься специальная комиссия, в состав которой войдут участники боевых действий, представители ВСУ и Нацгвардии.

Таким образом проект землеустройства по отводу земли участникам АТО был утверждён. В проекте имеется 26 заявлений и 26 проектов атошников, которые год назад прошли жеребьёвку.

По словам начальника Управления земельных отношений Дмитрия Титова, проектная документация будет разработана за бюджетные средства. Также Управление земельных отношений берёт на себя помощь в оформлении выписок из реестра для получения документов на землю.

Участки, которые будут принадлежать бойцам, находятся на улице Пейзажной в Левобережном районе Мариуполя.

Лиза МИРЗОЕВА.