За сутки боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

07.12.2017 08:10

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров и танки, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения установленные расстояния, передает 62.ua.

Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Луганском направлении захватчики активизировались в темное время суток. Если днем ​​было зафиксирован единственный обстрел наших позиций из 120-мм минометов в районе Новолуганское, то вечером враг неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским оборонных укреплениях у Луганского. Из гранатометов противник обстрелял защитников Травневого и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Лобачева и Станицы Луганской.

На Донецком направлении по светлой время суток горячее было на Приазовье. Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю, в частности Водяное и Старогнатовка. По защитника Широкино, кроме того, стрелял танк. Изгранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям в районе Гнутово.

Вечером эпицентр противостояния от Азовского моря сместился в пригород Авдеевки. Защитников этого прифронтового города агрессор неоднократно обстреливал из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника.

В результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.