Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Безопасность Донетчины усилили

08.12.2017 17:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Безопасность Донетчины усилили

Накануне выходных на улицах Донецкой заработали усиленные патрули полиции. Более 1000 правоохранителей будут беречь безопасность и спокойствие жителей прифронтового региона трое ближайших суток.

На всех главных площадях прифронтового региона выстроились силы полиции и Нацгвардии, которые задействованы в мероприятиях в составе автомобильных и пеших нарядов. В патрули входят кинологи со служебными собаками. Наряды будут нести службу на улицах, дорогах, блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, в отделениях служб экспресс-доставки, сообщает сайт полиции Донетчины.

Публичный инструктаж с правоохранителями провели руководители территориальных подразделений полиции.



Теги: Донбасс, безопасность, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх