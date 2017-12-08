Безопасность Донетчины усилили

08.12.2017 17:14

Накануне выходных на улицах Донецкой заработали усиленные патрули полиции. Более 1000 правоохранителей будут беречь безопасность и спокойствие жителей прифронтового региона трое ближайших суток.



На всех главных площадях прифронтового региона выстроились силы полиции и Нацгвардии, которые задействованы в мероприятиях в составе автомобильных и пеших нарядов. В патрули входят кинологи со служебными собаками. Наряды будут нести службу на улицах, дорогах, блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, в отделениях служб экспресс-доставки, сообщает сайт полиции Донетчины.



Публичный инструктаж с правоохранителями провели руководители территориальных подразделений полиции.