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Архив - Донецкая область

Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать

08.12.2017 18:24
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Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать

Шевченковский районный суд Черновцов, по материалам Службы безопасности Украины, вынес приговор жителю города Донецка за участие в деятельности террористической организации.

Сотрудники СБУ установили, что житель Донецка Сергей Каменев в мае 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Следователи управления СБУ в Черновицкой области задокументировали, что боевик находился в составе незаконного вооруженного формирования "бригада Восток", затем - "11 ОМСП". Он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и правоохранителей Саур-Могилой, вблизи Донецкого аэропорта, а также Горловки, Песок, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов области.

Во время досудебного следствия свидетели подтвердили, что Каменев непосредственно руководил действиями незаконных вооруженных формирований террористов на одном из участков линии соприкосновения.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен заочно, т.к. Каменев еще не задержан. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.



Теги: Донбасс, боевик, приговор, СБУ, ДНР
 
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