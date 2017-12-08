Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать

08.12.2017 18:24

Шевченковский районный суд Черновцов, по материалам Службы безопасности Украины, вынес приговор жителю города Донецка за участие в деятельности террористической организации.



Сотрудники СБУ установили, что житель Донецка Сергей Каменев в мае 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Следователи управления СБУ в Черновицкой области задокументировали, что боевик находился в составе незаконного вооруженного формирования "бригада Восток", затем - "11 ОМСП". Он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и правоохранителей Саур-Могилой, вблизи Донецкого аэропорта, а также Горловки, Песок, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов области.



Во время досудебного следствия свидетели подтвердили, что Каменев непосредственно руководил действиями незаконных вооруженных формирований террористов на одном из участков линии соприкосновения.



Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен заочно, т.к. Каменев еще не задержан. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.