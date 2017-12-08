- В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий19:18
- У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів19:00
- Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать18:24
- В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы18:14
- На Донетчине водитель попал в ловушку18:05
- Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала17:48
- Скандал из-за "Киборгов": съемочная группа ответила Лойко17:23
- Безопасность Донетчины усилили17:14
- Чем Курченко и ФСБ, которые свергли Плотницкого, владеют в ОРДЛО17:05
- Наблюдателей СММ ОБСЕ ненадолго пустили к попранной украино-российской границе16:57
Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать
Шевченковский районный суд Черновцов, по материалам Службы безопасности Украины, вынес приговор жителю города Донецка за участие в деятельности террористической организации.
Сотрудники СБУ установили, что житель Донецка Сергей Каменев в мае 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Следователи управления СБУ в Черновицкой области задокументировали, что боевик находился в составе незаконного вооруженного формирования "бригада Восток", затем - "11 ОМСП". Он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и правоохранителей Саур-Могилой, вблизи Донецкого аэропорта, а также Горловки, Песок, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов области.
Во время досудебного следствия свидетели подтвердили, что Каменев непосредственно руководил действиями незаконных вооруженных формирований террористов на одном из участков линии соприкосновения.
Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен заочно, т.к. Каменев еще не задержан. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.
Теги: Донбасс, боевик, приговор, СБУ, ДНР
- Озвучен приговор боевику-пропагандисту "ДНР"
- Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков
- В Донецкой области осудили антиквара-контрабандиста
- Зализав раны в России, боевик, стоявший на блокпосту в Славянске, попался в Украине (ВИДЕО)
- Жительницу Тореза осудили за нелегальную переправку людей через границу
- В Донецкой области "угольного" контрабандиста посадили на пять лет
- У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря19:30
- В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий19:18
- У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів19:00
- Из Северодонецка пришли отличные новости для переселенцев18:41
- Тестовый режим: завтра попробуют открыть многострадальный КПВВ18:40
- Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать18:24
- В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы18:14
- На Донетчине водитель попал в ловушку18:05
- Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала17:48
- На Луганщине наградили волонтеров17:41
- У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря19:30
- В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий19:18
- У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів19:00
- Из Северодонецка пришли отличные новости для переселенцев18:41
- Тестовый режим: завтра попробуют открыть многострадальный КПВВ18:40
- Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать18:24
- В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы18:14
- На Донетчине водитель попал в ловушку18:05
- Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала17:48
- На Луганщине наградили волонтеров17:41
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом