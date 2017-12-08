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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" окапываются у границы с РФ

08.12.2017 20:02
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Боевики "ДНР" окапываются у границы с РФ

Рядом с подконтрольным террористической группировке "ДНР" с. Самойлово (89 км к югу от Донецка и примерно в 1–2 км от границы с Российской Федерацией) замечены недавно вырытые траншеи.

Об этом сообщается в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря).

Наблюдатели также видели колючую проволоку, дозорные башни и мешки с песком там, где ранее было расположено место хранения вооружения. Именно здесь 1 декабря вооруженный мужчина не предоставил наблюдателям доступ к комплексу.



Теги: Россия, Донбасс, граница, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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