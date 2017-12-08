Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ

08.12.2017 11:32

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), наблюдатели столкнулись с препятствия в выполнении мандата СММ со стороны боевиков "ДНР".



"Вооруженные члены "ДНР" задержали патруль Миссии на 26 минут, прежде чем предоставили наблюдателям доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения. СММ проинформировала об этом СЦКК", - отмечается в сообщении представителей ОБСЕ.