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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ

08.12.2017 11:32
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Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), наблюдатели столкнулись с препятствия в выполнении мандата СММ со стороны боевиков "ДНР".

"Вооруженные члены "ДНР" задержали патруль Миссии на 26 минут, прежде чем предоставили наблюдателям доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения. СММ проинформировала об этом СЦКК", - отмечается в сообщении представителей ОБСЕ.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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