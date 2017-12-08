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Архив - Донецкая область

Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)

08.12.2017 15:02
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Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что НВФ ОРДО обстреливают жилые дома и создают гуманитарные проблемы для жителей населенного пункта Травневое (Майское), который недавно был выведен из "серой зоны".

"Так, 8 декабря 2017 год НВФ ОРДО с новых позиций, оборудованных в районе населенного пункта Гольмовский, и населенного пункта Доломитное, нанесли массированный обстрел по населенному пункту Травневое (Майское). Боевики использовали автоматические гранатометы, вооружения БМП, стрелковое оружие, а также запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм. Цель обстрелов - повреждение электрогенератора, который осуществляет электроснабжение данного населенного пункта, так как боевиками повредили высоковольтную промышленную линию электропередачи", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что "циничные действия российско-террористических войск ставят под угрозу не только жизнь и здоровье гражданского населения, но и направлены на дестабилизацию обстановки в населенном пункте Травневое".

"Недавно отремонтированная украинской стороной дорога и запуск в населенный пункт рейсового автобуса, а также попытки восстановить электроснабжение мешают планам ОРДО. Боевики ОРДО создают всевозможные трудности, которые ведут к гуманитарной катастрофе в регионе", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Напомним, что в поселке Травневое, который был недавно выведен силами АТО из т.н. "серой зоны", офицеры группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", способствовали восстановлено электроснабжения и транспортного сообщения.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, обстрелы, СЦКК, ОРДО
 
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