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Чем Курченко и ФСБ, которые свергли Плотницкого, владеют в ОРДЛО
По данным группы "Информационное Сопротивление", беглый украинский младоолигах Сергей Куренко (21.09.1985 г.р., ныне проживает на территории РФ) и подконтрольные ему структуры выполняют роль ключевого посредника между властью РФ и большинством субъектов экономической деятельности на территории ОРДЛО.
Вот, что сообщает группа ИС:
В собственности С. Курченко находится ООО "Компания "Газ Альянс" (г. Нижний Новгород, РФ), являющаяся единственным субъектом, на который правительством РФ возложена задача поставки сырья, материалов и оборудования филиалам ЗАО "Внешторгсервис" (г. Цхинвали, республика Южная Осетия). С 01.03.2017 года указанная компания осуществляет "внешнее управление" захваченными украинскими предприятиями и реализует их продукцию за пределами ОРДЛО.
Справка.
Под управлением ЗАО "Внешторгсервис" на данный момент в ОРДЛО находятся:
ЗАО "Донецксталь - металлургический завод";
ЗАО "Енакиевский металлургический завод";
Макеевский филиал ЗАО "Енакиевский металлургический завод";
ЗАО "Енакиевский коксохимпром";
ЗАО "Харцызский трубный завод";
ОАО "Ясиновский коксохимический завод";
ЧАО "Макеевкокс";
ЧАО "Комсомольское рудоуправление";
ЗАО "Краснодонуголь" ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит";
ООО "ДТЭК Свердловскантрацит";
ЗАО "Алчевский металлургический комбинат".
Для эффективного осуществления своей бизнес-деятельности на территории ОРДЛО С. Курченко активно поддерживает контакты с представителями руководящего звена правительства РФ (Д. Козак), и членами межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины (С. Назаров, замминистра Минрегионразвития РФ). Через них определяются объемы финансовых потребностей субъектов экономической деятельности на оккупированный РФ территории Донбасса, порядок их взаимодействия, организация поставок и логистики, образования ценовых показателей на сырье и готовую продукцию предприятий и т.п.
По "схеме" С. Курченко, ООО "Компания "Газ Альянс" "превращает" украинский уголь в российский и доставляет его российским и зарубежным потребителям. Например, только по одному такому контракту с польской компанией "Dolomit-oil Sp.z o.o." с сентября до конца сего года будет поставлено 10 тыс. тонн украинского антрацита марки АКО. По другим контрактам налажены поставки украинского антрацита марки АМ морским путем (через порты Азовского моря) в Румынию, через логистику портов Азовского моря - поставка антрацита марок АС и АКО в Турцию (логистические услуги на территории РФ предоставляет акционерное общество "РЖД Логистика").
Свою активную бизнес-деятельность на временно оккупированных территориях Украины С. Курченко не мог бы осуществлять без влиятельных покровителей в Москве. По данным группы ИС, его кураторами являются представители руководящего состава ФСБ РФ. Именно к ним он обращался, когда узнал, что бывший "глава ЛНР" И. Плотницкий "обложил данью" товары, произведенные предприятиями ЗАО "Внешторгсервис", которые без таможенного оформления вывозились с территории "ЛНР". Доля прибыли И. Плотницкого от реализации товаров С. Курченко составляла до 50% стоимости.
Сложность ситуации заключалась в том, что сам И. Плотницкий имел "крышу" - ГРУ ГШ ВС РФ, которая позволяла ему успешно руководить местным бизнесом.
Столкновение интересов С. Курченко и И.Плотницкого (а фактически ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ) привели к известному конфликту между "главой ЛНР" И. Плотницким и главой "МВД ЛНР" И. Корнетом. С целью изменения ситуации и ограничения финансовых амбиций И. Плотницкого, С. Курченко обратился к своим кураторам из ФСБ РФ, которыми было дано указание подконтрольному руководителю "МВД ЛНР" И. Корнету выяснить реальную ситуацию и роль И. Плотницкого в контрабандном потоке товаров с территории ОРЛО. Командой И. Корнета был начат сбор данных, в т.ч. с использованием имеющихся контактов в "прокуратуре ЛНР", с помощью которой И. Плотницкий оказывал давление на предпринимателей.
Такие действия не остались незамеченными И. Плотницким и побудили его принять меры по дискредитации и увольнению И. Корнета с занимаемой должности. Данный вопрос был согласован с Москвой, в частности с ГРУ ГШ, и никакой неожиданности в этом не было.
В противостоянии двух силовых структур, ситуативную победу одержало ФСБ РФ вместе с С. Курченко, и в данный момент он успешно продолжает свой бизнес на оккупированном Донбассе".
Теги: Россия, Донбасс, ФСБ, оккупация, Сергей Курченко, Плотницкий, ОРДЛО
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