Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война

08.12.2017 16:16

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), в районе разведения сил и средств у н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), зафиксированы многочисленные обстрелы.



Так, 4 декабря камера СММ в Петровском зафиксировала 1 трассирующий снаряд с востока на запад в 0,5–1 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения), 1 трассирующий снаряд с севера на юг в 0,5–1 км к югу (определить, на участке разведения или за его пределами, не удалось) и 7 трассирующих снарядов с запада на восток в 1–2 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения).



5 декабря эта же камера зафиксировала как минимум 300 трассирующих снарядов с севера на юг в 6–10 км к з западу (по оценке, за пределами участка разведения) и 2 трассирующих снаряда с запада на восток в 1–2 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения).



Патрулируя 6 декабря в Петровском, команда Миссии слышала 4 взрыва неопределенного происхождения в 1–5 км к северо-западу и огонь из стрелкового оружия (по оценке, за пределами участка разведения). Наблюдатели также слышали огонь из стрелкового оружия в 2-3 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).