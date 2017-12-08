- Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война16:16
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"15:53
- Донетчину спасли от более 60 взрывов15:34
- Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"15:20
- Пушилин получил новую должность15:14
- Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)15:02
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение14:30
- Програма "Доступне житло": Донбасс SOS шукав важливі для переселенців відповіді14:20
- Горькая ирония: в ОРДО решили провести конкурс "Мисс и мистер туризм-2017"13:58
- Российский след в войне на Донбассе: появились новые доказательства13:40
Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), в районе разведения сил и средств у н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), зафиксированы многочисленные обстрелы.
Так, 4 декабря камера СММ в Петровском зафиксировала 1 трассирующий снаряд с востока на запад в 0,5–1 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения), 1 трассирующий снаряд с севера на юг в 0,5–1 км к югу (определить, на участке разведения или за его пределами, не удалось) и 7 трассирующих снарядов с запада на восток в 1–2 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения).
5 декабря эта же камера зафиксировала как минимум 300 трассирующих снарядов с севера на юг в 6–10 км к з западу (по оценке, за пределами участка разведения) и 2 трассирующих снаряда с запада на восток в 1–2 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения).
Патрулируя 6 декабря в Петровском, команда Миссии слышала 4 взрыва неопределенного происхождения в 1–5 км к северо-западу и огонь из стрелкового оружия (по оценке, за пределами участка разведения). Наблюдатели также слышали огонь из стрелкового оружия в 2-3 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, обстрелы, СММ ОБСЕ
- Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО
- Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта
- Последствия обстрела Донецка: ранен мирный житель, два дома сгорели, два - повреждены
- Боевики т.н. «ДНР» из артиллерии и минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Мариуполя
- Донбасские боевики нападают на ВСУ и друг на друга
- Больница Луганщины получила новое медоборудование16:30
- Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война16:16
- В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево16:05
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"15:53
- Донетчину спасли от более 60 взрывов15:34
- Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"15:20
- Пушилин получил новую должность15:14
- Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)15:02
- Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировала пробоину14:45
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение14:30
- Больница Луганщины получила новое медоборудование16:30
- Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война16:16
- В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево16:05
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"15:53
- Донетчину спасли от более 60 взрывов15:34
- Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"15:20
- Пушилин получил новую должность15:14
- Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)15:02
- Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировала пробоину14:45
- Языковой закон: Украина победила Венгрию14:37
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно