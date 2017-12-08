Донецкое направление: горячее всего было в районе Авдеевки

08.12.2017 13:07

За прошедшие сутки, 7 декабря, на Донецком направлении зафиксировано 8 случаев нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных войск. Все вражеские обстрелы были прицельными.



"Горячее всего было в районе Авдеевки. Уже около 11:00 противник обстрелял один из местных опорных пунктов наших войск из минометов калибра 82-мм, выпустив 4 мины. Далее, в течение суток в этой горячей точке нашей обороны произошло еще четыре вражеские огневые провокации, уже с использованием стрелкового оружия", - рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Кроме того, опорные пункты ВСУ у Марьинки, Новотроицкого, Широкино и шахты Бутовка противник обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



С целью подавления активности противника, во всех случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь из не запрещенного минскими соглашениями оружия.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.

Отметим, что на обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек.