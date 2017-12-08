- "Симики" помогают оживить Травневое13:30
- Донецкое направление: горячее всего было в районе Авдеевки13:07
- Стало известно, где силы АТО понесли потери12:56
- На обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек12:50
- Власти Донетчины поощрили журналистов деньгами12:48
- Донетчина: арестован насильник 10-летней девочки12:41
- Опубликована сводка обстрелов Донецкой области от СММ ОБСЕ12:25
- Нет такого государства! Финляндия разбила мечты "ДНР"12:04
- Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска11:38
- Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ11:32
Донецкое направление: горячее всего было в районе Авдеевки
За прошедшие сутки, 7 декабря, на Донецком направлении зафиксировано 8 случаев нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных войск. Все вражеские обстрелы были прицельными.
"Горячее всего было в районе Авдеевки. Уже около 11:00 противник обстрелял один из местных опорных пунктов наших войск из минометов калибра 82-мм, выпустив 4 мины. Далее, в течение суток в этой горячей точке нашей обороны произошло еще четыре вражеские огневые провокации, уже с использованием стрелкового оружия", - рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Кроме того, опорные пункты ВСУ у Марьинки, Новотроицкого, Широкино и шахты Бутовка противник обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С целью подавления активности противника, во всех случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь из не запрещенного минскими соглашениями оружия.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
В результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.
Отметим, что на обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, обстрелы, Донецкое направление
- Бывший сотрудник газеты "Донбасс" сражался в Авдеевке и Зайцево
- Обстрелы убили 9 заводчан Авдеевского коксохима
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки
- Марьинка и Авдеевка под огнем: есть раненые и разрушения
- Новые сведения об обстреле Авдеевки
- "Горят, твари! ГОРЯЯЯТ!!!" Эпизод боя под Авдеевкой
- "Симики" помогают оживить Травневое13:30
- В Луганске торгуют удостоверениями "участников боевых действий"13:17
- Боевики "2 АК" расстреляли своих же13:12
- Донецкое направление: горячее всего было в районе Авдеевки13:07
- На Луганском направлении работал 120-мм калибр13:03
- Стало известно, где силы АТО понесли потери12:56
- На обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек12:50
- Власти Донетчины поощрили журналистов деньгами12:48
- Донетчина: арестован насильник 10-летней девочки12:41
- Опубликована сводка обстрелов Донецкой области от СММ ОБСЕ12:25
- В Луганске торгуют удостоверениями "участников боевых действий"13:17
- Боевики "2 АК" расстреляли своих же13:12
- Донецкое направление: горячее всего было в районе Авдеевки13:07
- На Луганском направлении работал 120-мм калибр13:03
- Стало известно, где силы АТО понесли потери12:56
- На обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек12:50
- Власти Донетчины поощрили журналистов деньгами12:48
- Донетчина: арестован насильник 10-летней девочки12:41
- Опубликована сводка обстрелов Донецкой области от СММ ОБСЕ12:25
- В разных местах Луганщины нашли два трупа после пожаров12:14
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно