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Донетчина: арестован насильник 10-летней девочки
По ходатайству Константиновской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего) УК Украины.
5 декабря около 15:00, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Константиновки о том, что им задержан мужчина, который изнасиловал его малолетнюю дочь.
По предварительным данным установлено, что 10-летняя девочка возвращалась из школы домой и между 9 и 10 этажами своего дома ее задержал неизвестный мужчина. Угрожая ребенку убийством, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вывел ее из подъезда и силой затащил в заброшенное здание, которое находилось неподалеку.
Опасаясь разоблачения и продолжая запугивания, человек отобрал у ребенка мобильный телефон, ударил ее по голове, заставил раздеться и удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.
В поисках дочери, которая не отвечала на звонки, отец пришел к указанному зданию, где застал правонарушителя на месте совершения преступления.
В настоящее время 21-летнему задержанному, ранее судимому за имущественные преступления, сообщается о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Его отправили в следственный изолятор.
Состояние досудебного расследования находится на личном контроле у руководителя Константиновской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, изнасилование, прокуратура, девочка
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