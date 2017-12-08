Донетчину спасли от более 60 взрывов

08.12.2017 15:34

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 7 декабря обследовали в подконтрольной части Донецкой области территорию общей площадью 6,99 га.



Пиротехнические работы проводились в г. Мариуполь, а также в Бахмутском, Волновахском и Ясиноватском районах.



Всего за минувшие сутки пиротехники обнаружили и уничтожили 62 единицы взрывоопасных предметов: 33 артиллерийских снарядов, 22 минометные мины и 7 гранат, сообщает сайт спасателей Донетчины.