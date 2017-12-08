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Архив - Донецкая область

Горькая ирония: в ОРДО решили провести конкурс "Мисс и мистер туризм-2017"

08.12.2017 13:58
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Один из российских "туристов" известный как "Моторолла" свою последнюю турпоездку совершил в донецком лифте, где его и взорвали.
Один из российских "туристов" известный как "Моторолла" свою последнюю турпоездку совершил в донецком лифте, где его и взорвали.

14 декабря в Донецке оккупационные власти анонсировали конкурс "Мисс и мистер туризм-2017".

Как сообщают подконтрольные пророссийской группировки "ДНР" СМИ, участниками конкурса станут "студенты образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также работающая молодежь в возрасте от 17 до 28 лет".

В программе мероприятия, которое намерены провести в ДК им. Куйбышева, запланированы конкурсы "Я – Турист", "Моя республика" и "Коронный номер". Победителей обещают отдыхом в Сочи.

В соцсетях уже оценили очередную идею пропагандистов, заявив, что иначе как издевательством это не назовешь. "Где мы и где туризм?" - вопрошают жители ОРДО, единственных "курорт" которых – это поселок Седово, где боевики фактически вытеснили гражданских. А "туристы" - всё больше наемники из РФ, которые продолжают уничтожать регион.



Теги: Донецк, Донбасс, туризм, конкурс, оккупанты, ОРДО
 
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